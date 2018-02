Kanaan bate e Helio Castroneves faz a pole na Fórmula Indy O brasileiro Helio Castroneves, da Penske, soube aproveitar a ausência do compatriota Tony Kanaan (Andretti-Green) conquistou neste sábado a pole position para a etapa de São Petersburgo (EUA) da Fórmula Indy. O norte-americano Marco Andretti (Andretti-Green) vai largar em segundo, logo à frente do companheiro de equipe, o escocês Dario Franchitti. Kanaan vinha com o melhor tempo na parte final do treino - com apenas os seis melhores da sessão anterior disputando a pole -, mas acabou batendo no muro. Sem tempo na "superpole", o brasileiro vai largar em sexto. O piloto da Andretti-Green ainda teve mais sorte que o outro brasileiro da F-Indy. Vitor Meira (Panther) sequer foi para a disputa da pole e vai largar na nona posição. O campeão da categoria, o norte-americano Sam Hornish Jr., da Penske, ficou com o sétimo lugar no grid. A largada para o GP de São Petersburgo está marcada para as 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo dos canais Play TV e Bandsports, além de uma versão em compacto na Band, às 22h30. A etapa de São Petersburg da Fórmula Indy acontece neste domingo e será transmitida ao vivo para o Brasil pela Bandsports e pelo canal PlayTV a partir das 15h30, no horário de Brasília. A Band também passará os melhores momentos da corrida, no próprio domingo, a partir das 22h30. Grid (os seis primeiros): 1.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), 1min01s6839 2.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), 1min01s7317 3.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), 1min01s8775 4.º - Scott Dixon (NZE/Ganassi), 1min01s9791 5.º - Darren Manning (ING/A.J. Foyt), 1min02s4491 6.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 1min01s5955* 9.º - Vitor Meira (BRA/Panther), 1min03s4749 * - Tempo da penúltima sessão.