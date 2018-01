Kanaan chega 2ª para as Mil Milhas Além das muitas atrações já conhecidas da 33ª edição das Mil Milhas Brasileiras, Tony Kanaan, campeão da IRL, confirmou hoje que chega segunda-feira a São Paulo para disputar a prova. Ele correrá com o protótipo da Scuderia 111, equipado com motor V-8 de 570 cavalos de potência, junto de Felipe Giaffone, Luiz Paternostro e Paulo Bonifácio. Nos treinos livres de hoje, a chuva voltou a atrapalhar a preparação das equipes, que tiveram apenas 40 minutos de pista seca para trabalhar seus carros. A prova de Interlagos reunirá pilotos da experiência de Karl Wendlinger, ex-Sauber da Fórmula 1, Diter Quester, veterano piloto que também até já correu de Fórmula 1, ambos austríacos, com BMW, Bruno Junqueira, vice-campeão da Cart, e o time da Medley, formado por Giuliano Losacco, campeão da Stock Car, Xandinho Negrão, campeão Sul-americano de Fórmula 3, Guto e Xandy Negrão, campeões do Brasileiro de Endurance. Eles correrão com um Audi TT do conceituado Campeonato Alemão DTM. A largada das Mil Milhas será à meia noite de segunda para terça-feira. Outra novidade da prova, este ano, é o acordo entre o Centauto Motor Clube, promotor do evento, e a AES Eletropaulo. Como a largada será à meia noite e a chegada está prevista para o meio dia de terça-feira, a maior parte da disputa se realizará sem iluminação natural. A AES Eletropaulo realizou significativa melhoria no sistema de iluminação do autódromo, a fim de aumentar a segurança da competição e facilitar a vida de quem trabalha. A AES Eletropaulo instalou 23 novos postes ao longo da pista e 64 luminárias. Terá, também, três técnicos de plantão no local para atender as emergências, além de manter de plantão a Unidade São Paulo Sul, responsável pela região, caso seja necessário socorrer os circuitos que alimentam o autódromo.