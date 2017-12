Kanaan: despedida em grande estilo Tony Kanaan viajou ontem para a Austrália, onde disputa no domingo a corrida da Cart em Surfer?s Paradise. Será a última vez que corre naquele circuito. A partir do ano que vem, trocará a Cart pela Indy Racing League, correndo pela primeira vez numa equipe de ponta, a Green. Mas ainda acha que está devendo uma vitória neste ano. ?Tenho três corridas pela frente. Se ganhar uma, encerrarei bem minha passagem pela Cart.? Leia mais no Jornal da Tarde