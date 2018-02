Kanaan duela com Schumacher em estádio O campeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, e o da IRL, Tony Kanaan, vão se encontrar no confronto automobilístico Corrida dos Campeões, que será realizado no Stade de France, onde o Brasil disputou e perdeu a decisão da Copa do Mundo de 1998. A competição tem em jogo dois títulos, o individual e o por países, que terá a participação de representantes da França, Alemanha, Inglaterra, Grã Bretanha, Finlândia, EUA e Brasil. Além de Kanaan, Felipe Massa vai ser outro representante dos brasileiros na Corrida dos Campeões, que também terá presença do ex-piloto de Fórmula 1 Jean Alesi.