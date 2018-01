Kanaan: "É cedo para fazer festa" Piloto mais rápido do primeiro treino livre para o GP do Texas com a impressionante média de velocidade de 375,764 km/h, o brasileiro Tony Kanaan, da Mo Nunn Racing, prefere deixar a empolgação de lado. "O carro está muito bom, bem acertado e a pista é bem rápida, como eu gosto. O fim de semana começou bem, mas ainda é cedo para fazer festa´´, disse.