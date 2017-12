Kanaan e Da Matta fazem teste na Stock A Stock Car recebeu dois convidados ilustres nesta terça-feira, no treino coletivo em Interlagos, São Paulo. Cristiano da Matta, que já disputou a Fórmula 1 e foi campeão da Champ Car em 2002, e Tony Kanaan, dono do título da IRL em 2004, fizeram testes na principal categoria do automobilismo brasileiro. Tony Kanaan tem planos de correr na Stock Car quando acabar seu contrato na IRL, que vai até 2008. Seu teste nesta terça-feira foi na equipe Medley-A. Mattheis, que conquistou o título da temporada no domingo, com Giuliano Losacco. ?Quando o Xandy Negrão, dono da equipe, me ligou convidando, aceitei na hora. Já tinha pilotado um carro madrinha da categoria, mas não tinha andado no carro de corrida mesmo?, afirmou Tony Kanaan. Já Cristiano da Matta estava ainda mais entusiasmado com a chance de pilotar o carro da Stock - ele testou na equipe JF-Racing. ?Foi divertido demais! É a primeira vez que ando com um carro de Turismo. O calor incomoda no começo e a tocada é um pouco mais lenta que a dos carros de Fórmula?, revelou. Depois de disputar a Champ Car nesta temporada, Cristiano da Matta ainda não sabe qual será seu futuro em 2006. ?Se não definir nada muito interessante fora do Brasil e receber uma proposta boa, posso adiantar os meus planos e correr na Stock Car, que está com um padrão de qualidade bem alto?, admitiu o piloto.