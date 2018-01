Kanaan é o mais rápido em treino da F-Indy No primeiro ?ensaio? para a temporada 2006 da Fórmula Indy, o baiano Tony Kanaan, da equipe Andretti Green Racing, foi o mais rápido no circuito de uma milha de Phoenix, no Arizona, nesta quarta-feira. Kanaan foi o único piloto que superou as 174 milhas por hora, com a volta mais rápida em 20s6161, 174,621 mph. Atrás dele vieram o também brasileiro Helio Castroneves, da Penske, com 173,990 mph seguido por Bryan Herta, também da Andretti Green, com 173,627mph. ?Foi um bom início e muito importante para voltar a sentir o carro, já que não andava para valer desde outubro de 2005. Como é o primeiro teste do ano, nós tivemos de trabalhar na posição do volante, do banco, do cockpit entre outras coisas?, analisou Kanaan. ?Fiquei bem contente com o desempenho do carro, principalmente, por se adaptar muito rápido aos acertos que testamos?, concluiu o piloto. A categoria volta a se reunir para testes de 1 a 5 de março, em Homestead, Miami.