Kanaan é o mais rápido em treino livre O piloto brasileiro Tony Kanaan foi o mais rápido no treino livre desta sexta-feira para o GP de Long Beach de Fórmula Indy, que será disputado domingo, às 17h (horário brasileiro), com transmissão ao vivo da Record e da DirecTV. O grid será definido neste sábado, às 17h45, no treino oficial. No circuito de rua de Long Beach, Tony, da equipe Mo Nunn, teve bom desempenho durante todo o dia. No treino da manhã, fez o segundo melhor tempo, atrás apenas de Alex Tagliani, da Player?s. E à tarde foi o mais rápido, com o tempo de 1min07s759. O recorde da pista, com o traçado atual, pertence ao brasileiro Gil de Ferran, que no ano passado fez a pole position com 1min07s494. Tony dividiu os méritos pelo bom desempenho com o companheiro de equipe Alex Zanardi, que, segundo ele, "fez grandes mudanças após o treino da manhã". Disse estar satisfeito com o resultado, mas consciente de que os tempos serão mais baixos hoje: "Vou tentar ser mais rápido." Surpreendentemente, o segundo melhor tempo foi do espanhol Oriol Servia, da fraca equipe Sigma: 1min08s305. Apontando para Tony, o bem-humorado Servia disse que não está satisfeito porque ainda está "cinco segundos atrás desse cara". Na entrevista coletiva que os três primeiros colocados concedem após treinos e corrida, afirmou que o que quer mesmo "é estar aqui de novo amanhã (7) e depois (8)", referindo-se ao qualifying e à corrida. Demais tempos: 3) Paul Tracy (Kool Green), 1min08s375; 4) Hélio Castro Neves (Penske), 1min08s388; 5) Patrick Carpentier (Player?s), 1min08s402; 6) Michael Andretti (Motorola Green), 1min08s513; 7) Roberto Moreno (Patrick), 1min08s521; 8) Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 1min08s627; 9) Gil de Ferran (Penske), 1min08s678; 10) Christian Fittipaldi (Newman Haas), 1min08s732; 11) Maurício Gugelmin (PacWest), 1min08s777; 17) Max Wilson (Brooke), 1min08s982; 23) Cristiano da Matta (Newman Haas), 1min09s644; 37) Luiz Garcia Jr. (PRG), 1min12s945.