Kanaan é o mais rápido em treino livre O brasileiro Tony Kanaan começou bem a penúltima etapa da Indy Racing League nesta sexta-feira, no oval de Fontana. Ele foi o mais rápido nos treinos livres, com os 32s0238 (média de 361,756 km/h) que obteve na primeira das duas sessões. O piloto da Andretti-Green está em terceiro lugar no campeonato, com 425 pontos, e precisa conseguir um bom resultado no California Speedway, um oval de 2 milhas (3,2 km) para continuar com chances reais de conquistar o título. Quase todos os concorrentes ao campeonato foram relativamente bem nesta sexta. O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi (vice-líder com 427), fez o terceiro tempo, 32s0849; Hélio Castro Neves, o brasileiro da Penske que lidera a competição com 439 pontos, foi o quarto, 32s0964; e o norte-americano Sam Hornish Jr., da Panther (398, em quinto na tabela), ficou em quinto, 32s0969. Apenas Gil de Ferran, da Penske - quarto na classificação geral com 422 pontos -, teve um dia ruim. Conseguiu apenas o 14º tempo, 32s4400. Porém Gil, que ao contrário de Helinho optou por correr em Fontana com um chassis G-Force (o companheiro está com Dallara), costuma aproveitar a sexta-feira para acertar o carro para condição de corrida. A surpresa no treino desta sexta foi o segundo tempo do norte-americano Roger Yasukawa (32s0528 obtidos na segunda sessão. Vitor Meira, da Menards, ficou em 11º e Felipe Giaffone, da MoNunn, em 13.º. A sessão que define neste sábado o grid de largada terá início às 15 horas, horário de Brasília.