Kanaan é o mais rápido no warn-up O brasileiro Tony Kanaan, da MoNunn, foi o mais rápido no aquecimento para o GP de Elkhart Lake de Fórmula Indy, que será realizado à partir das 14 horas de Brasília. Kanaan fez o tempo de 1min51s743 na pista de 6.513 metros. Em segundo ficou o neozelandês Scott Dixon, da PacWest, com 1min51s895, com outro brasileiro, Max Wilson, da Arciero/Blair, em terceiro (1min53s212). O sueco Krnny Brack, líder do campeonato e que larga na pole esta tarde, fez apenas o 11º tempo. Outros brasileiros: Roberto Moreno, Patrick, em sexto; Cristiano da Matta, Newman-Haas, em nono; Hélio Castro Neves, Penske, em 11.º; Christian Fittipaldi, Newman-Haas, em 13.º; Gil de Ferran, Penske, em 19.º; Maurício Gugelmin, PacWest, em 23.º; e Bruno Junqueira, Chip Ganassi, em 24.º. O treino foi realizado com pista úmida, pois choveu bastante até o início da madrugada. Não choveu durante os 30 minutos da sessão, mas no momento começa a ventar forte, trazendo nuvens carregadas para a região onde está localizado o autódromo. A meteorologia, porém, prevê tempo nublado, mas sem chuva na hora da prova.