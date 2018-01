Kanaan é o melhor no warm-up da Indy O brasileiro Tony Kanaan foi o mais rápido do warm up, o treino de aquecimento para o GP de Toronto de Fórmula Indy, realizado na manhã deste domingo. A largada da nona etapa do Mundial será logo mais, às 14 horas (horário de Brasília), e Kanaan está na quarta posição do grid. Gil de Ferran é o pole position e Hélio Castro Neves larga em segundo. Os outros brasileiros da Indy não foram tão bem no treino deste domingo quanto Kanaan, que fez sua melhor volta no circuito de rua de Toronto em 59s969. Gil ficou em quinto lugar no warm up, com o tempo de 1m00s148. Helinho foi o 7º (1m00s453), Christian Fittipaldi o 11º (1m00s663), Roberto Moreno o 19º (1m01s013), Maurício Gugelmin o 20º (1m01s077), Cristiano da Matta o 21º (1m01s235), Bruno Junqueira o 23º (1m01s461) e Max Wilson o 26º (1m02s125).