Kanaan está focado no título da IRL Tony Kanaan é o melhor piloto da temporada da Indy Racing League. É o primeiro colocado do campeonato, estabeleceu o recorde do maior número de corridas consecutivas (12) entre os 5 primeiros lugares - o top 5 - e ainda é o primeiro colocado no ranking da categoria em número de voltas lideradas em um mesmo campeonato. Só falta o título. "Estou aprendendo a conhecer cada vez melhor o carro. Estou completamente focado no desempenho nas provas. Mas tudo isso está passando pela minha cabeça", diz Kanaan. Na última corrida, em Nazareth, dia 29 de agosto, Tony chegou a 814 voltas na liderança, superando antiga marca de Tony Stewart de 813 voltas. Mas como ainda restam três corridas para o fim do campeonato - Chicagoland no próximo domingo, Fontana (03/10) e Texas (17/10) - esse número deverá aumentar, tornando marca difícil de ser superada. Pela cabeça de Kanaan também passa a possibilidade de dar o primeiro título da IRL à Honda, o primeiro título ao chefe de equipe Michael Andretti nos últimos dez anos e o primeiro do patrocinador 7-Eleven que já teria renovado o contrato com a equipe por mais dois anos. E o mais importante para Tony: tornar-se o primeiro piloto a vencer um campeonato da IRL. Título e equilíbrio - Tony tem 503 pontos contra 431 de Dan Wheldon, seu companheiro na Andretti Green, e 427 de Buddy Rice, da equipe Rahal. Segundo ele, a corrida de Chicago será crucial. "Eu posso até conquistar o título já na próxima. Se eu ganhar a corrida e o Dan Wheldon e o Buddy Rice não chegar entre os 5 primeiros, o título já será meu. Mas, de qualquer forma, espero manter essa mesma diferença atual de 72 pontos ou aumentá-la para correr com tranqüilidade nas últimas duas etapas", explica. O vencedor, na IRL, recebe 50 pontos. E há mais três pontos de bonificação pelo maior número de voltas na liderança. Dessa forma, o campeonato tem ainda 159 pontos em jogo. A IRL tem um campeonato equilibrado este ano. Os pilotos que mais venceram corridas foram Tony Kanaan, Dan Wheldon e Buddy Rice, todos com três vitórias. "Isso significa que teremos que suar muito nas três corridas finais". Ao contrário da Fórmula 1 que favorece o líder com o jogo de equipe, a maioria das equipes da IRL não adota esse sistema porque os patrocinadores são diferentes. Assim, em Nazareth, Michael Andretti não poderia pedir que Wheldon deixasse Kanaan passar à frente porque o patrocinador do carro do inglês não é mesmo de Kanaan. "Só na última corrida isso poderá acontecer. Mas se nós dois estivermos na briga pelo título não haverá jogo de equipe". No ano que vem a IRL terá corridas em circuitos mistos pela primeira vez desde que foi criada em 1996. Serão nos autódromos de Watkins Glen (onde Émerson Fittipaldi ganhou o bicampeonato mundial de F-1 em 74), no estado de Nova York, o circuito de rua de S. Petersburg, na Flórida, e Sonoma, na Califórnia. Isso deverá favorecer os pilotos brasileiros que começaram a carreira na Europa. Mas se conquistar o título, este ano, Kanaan poderá voltar para o automobilismo europeu no ano que vem. O título da IRL, certamente, vai implicar em um teste com um carro de F-1 da BAR-Honda que ainda tem uma vaga aberta para o ano que vem. Tony está muito bem nos EUA, empresta sua imagem para vender diversos produtos e deverá aparecer ao lado do ciclista Lance Armstrong, recordista da Volta da França, em uma campanha publicitária de um novo energético. Mas se o convite da BAR vier, ele admite que não poderá resistir.