Kanaan fará três semanas de fisioterapia Tony Kanaan, da equipe Andretti Green da Indy Racing League, passou por cirurgia de três horas ontem, no pulso esquerdo, e passa bem, mas pode não correr as 500 Milhas de Indianápolis, em 25 de maio. Na próxima semana, inicia a fisioterapia ? a recuperação deve levar três semanas. O brasileiro está no Hospital Metodista, em Indianápolis, Estados Unidos. Leia mais no Jornal da Tarde