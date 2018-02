Kanaan faz 2ª pole seguida na IRL Em sua segunda corrida na Indy Racing League (IRL), Tony Kanaan conquistou sua segunda pole position, ao marcar o melhor tempo no treino para o GP de Phoenix, que acontece neste domingo, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Ele fez o tempo de 20s1667, superando o também brasileiro Felipe Giaffone, que ficou em segundo lugar no grid (20s2513). O terceiro é o vencedor da primeira prova e líder do campeonato, o neozelandês Scott Dixon. Entre os outros brasileiros da categoria, Hélio Castro Neves ficou com a 4ª colocação e seu companheiro na equipe Penske, Gil de Ferran, foi o 7º. A decepção ficou com o atual campeão da IRL, o norte-americano Sam Hornish Jr., que larga apenas em 17º lugar. Disputa - Uma guerra equilibrada. Esta é a previsão dos brasileiros que disputam a Indy Racing League para o GP de Phoenix. Como a prova deve ser bastante disputada, os pilotos do País aproveitaram o conflito no Golfo como "gancho?? para comentar o que deve acontecer durante as 200 voltas programadas. "Diferentemente do que acontece no Iraque, a guerra aqui é bem mais equilibrada. Não há um forte e vários fracos, ou um único favorito. Qualquer um pode vencer, com qualquer chassis ou motor??, disse Felipe Giaffone, da MoNunn. Ele vai competir com um chassis G Force, apesar de uma equipe ter comprado um Dallara após seu fraco desempenho em Miami - ficou apenas em 9º lugar na corrida vencida pelo neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. "Mas em Phoenix temos condições de lutar pela vitória.?? Esta convicção também tem Tony Kanaan, da Andretti/Green, quarto colocado na corrida de estréia. "O carro está muito bom para esta pista. Seremos novamente competitivos, como, aliás, fomos em Miami??, afirmou o pole. Hélio Castro Neves, vencedor em Phoenix no ano passado, tem boas chances de repetir a dose. ?Vai ser um corrida muito equilibrada, com tráfego intenso o tempo todo. Um bom acerto do carro é fundamental e isso, nós da Penske temos??, afirmou o piloto, terceiro colocado na etapa anterior. Até o moderado Gil de Ferran deixa transparecer um otimismo raro de se perceber em suas declarações. "Estou feliz com a performance no meu carro. Estamos em ?boa forma? para a corrida.?? Alerta - A segurança de pilotos e público em Phoenix foi reforçada por causa da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A corrida foi confirmada, apesar do conflito. Aliás, a direção da IRL não pretende alterar o calendário. Só o fará se a situação se agravar e a ameaça de um atentado se tornar real. Confira o grid de largada: 1) Tony Kanaan (BRA) - 20s1667 2) Felipe Giaffone (BRA) - 20s2513 3) Scott Dixon (NZL) - 20s2633 4) Hélio Castro Neves (BRA) - 20s3359 5) Michael Andretti (EUA) - 20s3572 6) Kenny Brack (SUE) - 20s3781 7) Gil de Ferran (BRA) - 20s3929 8) Tomas Scheckter (AFS) - 20s4034 9) Dario Franchitti (ESC) - 20s4202 10) Roger Yasukawa (EUA) - 20s4311 13) Tora Takagi (JAP) - 20s6864 17) Sam Hornish Jr. (EUA) - 20s8736