Kanaan fica perto do título na IRL O mexicano Adrian Fernandez venceu neste domingo o GP de Chicago da Indy Racing League, que foi marcado por um acidente espetacular do qual o norte-americano Buddy Rice saiu ileso. Mas saiu, também, da luta pelo título da temporada da Indy Racing League. Já o brasileiro Tony Kanaan, que chegou em terceiro, ficou mais perto da conquista do campeonato. O acidente aconteceu na 185ª das 200 voltas. Numa tentativa de ultrapassagem, Rice, da Rahal, tocou com o pneu traseiro esquerdo do seu carro no pneu dianteiro direito do carro do inglês Darren Manning, da Chip Ganassi, e rodou. Na seqüência, o carro do americano, atingido pelo do inglês, foi catapultado, passou por cima do de Manning, quase atingiu o de Kanaan, que vinha próximo, bateu no muro. Voltou ao chão de cabeça para baixo e só foi parar centenas de metros adiante. Após alguns minutos, Rice foi retirado do carro pelos comissários. Saiu ileso e aplaudido. Fernandez, da Aguri-Fernandez, venceu após árdua disputa com Bryan Herta (Andretti-Green) e Kanaan nas voltas finais. O brasileiro e seu companheiro de Andretti-Green, o inglês Dan Wheldon, quarto, são os dois únicos que ainda brigam pelo título. Tony tem 538 pontos e Wheldon, 463. São 75 pontos de diferença e faltam duas provas ? 3 de outubro, em Fontana, e dia 17, no Texas. Em cada corrida, um piloto pode fazer o máximo de 53 pontos, mas o último colocado ganha 12. Kanaan, porém, já pode ser campeão na corrida da Califórnia. Hélio Castro Neves (Penske), que largou na pole, chegou apenas em 10º e tem 379 pontos no campeonato, em quarto ? Rice é o terceiro, com 443. Vitor Meira (Rahal), foi quinto e tem 332 na tabela, em nono. Felipe Giaffone, da Dreyer & Reinbold, oitavo em Chicago, soma 183 pontos, apenas na 20ª colocação.