Kanaan garante estar recuperado Tony Kanaan se recupera rapidamente da fratura no pulso esquerdo e já pilota em Indianápolis sem sentir dor. Na quarta-feira de manhã, chegou a ser o mais rápido na pista ? à média de 369, 272 km/h, com o Dallara/Honda da equipe Andretti Green. Amanhã, Kanaan terá o grande teste no Pole Day que definirá os 16 primeiros do grid para as 500 Milhas, da IRL, no dia 25. Leia mais no Jornal da Tarde