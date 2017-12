Kanaan herda vitória na etapa de Milwaukee da F-Indy

O piloto brasileiro Tony Kanaan venceu neste domingo o GP de Milwaukee, a sexta etapa da temporada da Fórmula Indy. O segundo lugar da prova foi do escocês Dario Franchitti, que tinha vencido na semana passada as 500 Milhas de Indianápolis, completando a dobradinha da equipe Andretti-Gren, enquanto o inglês Dan Wheldon, da Ganassi, terminou em terceiro. O resultado da prova deste domingo deixou Franchitti na liderança do campeonato, com 221 pontos, enquanto Wheldon está em segundo lugar, com 218. Kanaan aparece na quarta colocação, com 201 pontos, atrás do neozelandês Scott Dixon, que tem 216. O brasileiro Hélio Castroneves (Penske) desperdiçou neste domingo uma grande chance de vencer a prova. Depois de sair na pole, o brasileiro liderava com tranqüilidade até a volta 201 das 225 previstas, quando o aerofólio traseiro de seu carro quebrou e ele acabou batendo com violência no muro - por sorte, nada sofreu. Kanaan vinha em segundo e acabou herdando a vitória. "Não há razão para acontecer o que aconteceu hoje. Estamos desapontados", lamentou o dono da equipe de Helinho, Tom Cindric, que, no entanto, isentou o piloto brasileiro de qualquer culpa. "Certamente não foi falha dele." Castroneves ocupa a quita posição na temporada, com 188 pontos. O outro piloto brasileiro da categoria, Vitor Meira, da Panther, acabou chegando na quinta colocação e agora está em nono lugar no campeonato, com 133 pontos. Confira a classificação final da prova: 1.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Gren), 225 voltas 2.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Gren), a 2s5707 3.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), a 3s1149 4.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 3s4026 5.º Vitor Meira (BRA/Panther), a 5s2864 6.º Scott Sharp (EUA/Rahal Letterman) - a 6s8359 7.º Ed Carpenter (EUA/Vision), a 7s0360 8.º Danica Patrick (EUA/Andretti-Gren), a 8s0205 9.º Sam Hornish Jr (EUA/Penske), a 1 volta 10.º Jeff Simmons (EUA/Rahal Letterman), a 1 volta