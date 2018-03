Kanaan irá correr com proteção no braço Tony Kanaan, segundo no grid das 500 Milhas de Indianápolis, ainda larga no domingo (às 13 horas de Brasília) com a proteção de fibra de carbono no braço esquerdo. "Estratégia e pit-stops é que decidirão a corrida. A Honda e a Toyota estão muito equilibradas. Quem fizer os cálculos mais precisos deve chegar na frente", prevê o piloto brasileiro. A Andretti Green é a única que terá quatro carros - chassi Dallara e motor Honda. Além de Kanaan, a equipe terá Robby Gordon (terceiro no grid), Dan Wheldon (quinto) e Michael Andretti (13º). No Pole Day, garantiu duas posições na primeira fila, confirmando a boa presença no campeonato da Indy Racing League, em que conquistou uma vitória - com Tony Kanaan, em Phoenix - e duas poles também de Kanaan - Homestead e Phoenix. A Andretti Green disputou as três primeiras provas com três carros. Dario Franchitti, que sofreu um acidente de moto na Escócia, ficou fora de Indianápolis e foi substituído por Wheldon. E Gordon foi convidado para reforçar a equipe. "A equipe aumentou a estrutura e competir com quatro carros não atrapalha. Pelo contrário: temos mais e melhores informações. E isso poderá ajudar", diz Kanaan. Hélio Castro Neves, o pole com um Dallara/Toyota, largará por dentro; Kanaan pelo meio e Gordon pela direita. "A largada das 500 Milhas é muito sem graça. Ninguém arrisca porque não compensa. É uma prova longa", explica o brasileiro da Andretti Green. Kanaan passou o dia de hoje no circuito. Na quinta será o Carburation Day - treino de aquecimento para os 33 que largarão -, quando ele só checará os componentes: "Não tenho nada para mexer no carro. Vou dar umas dez voltas e só. Estou pronto para a largada." O piloto ainda tem dores no braço que fraturou em Motegi, em abril, e na perna direita, atingida no mesmo acidente por um componente da suspensão. "Ainda incomoda, principalmente a perna, mas não para prejudicar minha participação na corrida", revela Kanaan. Serão seis brasileiros no grid - além de Kanaan e Helinho, correrão Gil de Ferran, Felipe Giaffone, Vitor Meira e Aírton Daré -, o que é, segundo Kanaan, a maior prova da força do automobilismo brasileiro. "Agora que a IRL tornou-se a categoria de ponta dos monopostos norte-americanos, o Brasil coloca seis no grid. Não é preciso dizer mais nada."