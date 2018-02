Kanaan larga na pole em Homestead O piloto Tony Kanaan larga neste domingo na pole position das 300 Milhas de Homestead, a corrida de abertura da temporada da Indy Racing League. Kanaan, com Dallara/Honda da equipe Andretti/Green, cravou o tempo de 26s527 (média horária de 327,528 km/h), deixando em segundo seu chefe e companheiro de equipe Michael Andretti. Sam Hornish, com Dallara/Chevy, campeão do ano passado, larga em terceiro. Os demais brasileiros: Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota da Penske,larga em quarto, Gil de Ferran, da mesma equipe, larga em quinto e Felipe Giaffone, com muitos problemas para acertar, sai em 15º com o Panoz G-Force/Toyota. ?Estou muito emocionado. Tive um ano difícil em 2002. Mas a equipe Green confiou em mim. O Michael passou muito tempo me incentivando dizendo que eu podia dar muito para a equipe. E eu consegui mostrar isso na pista", disse o piloto. A Green tem ainda o piloto escocês Dario Franchitti que largará em sétimo lugar. Para Kanaan, a estréia de uma equipe não poderia ser melhor. ?Nós três vamos disputar a IRL pela primeira vez este ano. A equipe é nova, mas provou que é forte. Só não esperávamos colocar dois carros, logo de cara, na primeira fila." O resultado também foi importante para a Honda que disputará o campeonato de construtores com a rival Toyota e a Chevrolet, campeã do ano passado. Cercado de fotógrafos, vestindo o macacão verde do principal patrocinador da equipe, a rede de lojas de conveniência 7 Eleven, Kanaan dedicou a pole ao piloto Michael Andretti. ?No treino da manhã, nós fizemos alguns testes. Ele descobriu um acerto melhor para a frente do carro e recomendou que eu utilizasse o mesmo no meu carro. Fiz isso e o carro ficou perfeito. E consegui a pole."