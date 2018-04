Kanaan perde 1ª batalha na equipe Tony Kanaan perdeu a primeira batalha com seu companheiro na equipe Andretti-Green e principal adversário na luta pelo título da Indy Racing League, o inglês Dan Wheldon, neste sábado, no oval de Chicagolang. No primeiro dia de treinos para a 14ª e antepenúltima etapa da temporada, Wheldon esteve sempre na frente e terminou como o mais rápido, com 25s2788 no oval de 1,5 milha (2,4 km). Tony foi apenas o 10º, com 25s5323. O brasileiro tem 503 pontos no campeonato, contra 431 do inglês e 427 do americano Buddy Rice, da Rahal, e, matematicamente, pode até ser campeão da temporada já nesta corrida. Vitor Meira (Rahal), outro brasileiro, foi o segundo nesta sexta-feira, 25s3508, com o americano Bryan Herta, também da Andretti/Green, em terceiro, 25s3508, num treino em que prevaleceram os motores Honda, que equipam os carros dos três mais rápido. Hélio Castro Neves, da Penske, ficou em nono, 25s5312, e Felipe Giaffone, da Dreyer & Reinbold, em 16º. O grid de largada será definido neste sábado, a partir das 13 horas, de Brasília.