Kanaan pode não correr em Indianápolis O acidente que sofreu domingo, durante o GP do Japão da Indy Racing League, ameaça a participação de Tony Kanaan nas 500 Milhas de Indianápolis, dia 25 de maio. O brasileiro teve fratura no braço esquerdo, na altura do pulso, e um exame feito pelo ortopedista Terry Trammell constatou a necessidade de cirurgia. Até as 19 horas desta segunda-feira, não estava decidido se a operação seria realizada ainda à noite ou na manhã desta terça-feira. Em princípio, o piloto deve ficar três semanas de recuperação e terá de passar por sessões de fisioterapia. Como as 500 Milhas ocorrem daqui a 40 dias, Kanaan pode não se recuperar a tempo ? até porque os treinos em Indianápolis começam em 4 de maio. A cirurgia se tornou necessária porque em 2000 Kanaan quebrou o antebraço esquerdo em dois pontos diferentes em acidente em Detroit. Foi operado por Trammell, que colocou duas placas e 17 pinos para corrigir as fraturas. No exame desta segunda-feira, realizado em um hospital de Indianápolis, Trammell constatou ser preciso nova cirurgia, na qual ele substituiria uma das placas colocadas em 2000 por outra de tamanho maior para possibilitar a fixação no local da nova fratura. Tony bateu no muro na volta 177 das 200 do GP do Japão, após choque com o neozelandês Scott Dixon numa relargada. Também sofreu um corte em uma perna, atingida por um pedaço de suspensão, e precisou levar alguns pontos no local.