Kanaan sai feliz com liderança da IRL ?O terceiro lugar é uma vitória para mim??. Dessa forma, o brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green, comemorou seu desempenho neste domingo nas 500 Milhas de Indianápolis. Ele disputou a dura prova 42 dias depois de sofrer um acidente no GP do Japão que lhe obrigou a passar por uma cirurgia no pulso esquerdo. Sua participação esteve ameaça, mas o piloto fez um trabalho intensivo de recuperação e conseguiu correr. Obteve o segundo lugar no grid, foi terceiro na prova e, melhor, assumiu a liderança do campeonato da IRL. Tony tem 137 pontos, contra 123 de Hélio Castro Neves, 116 de Scott Sharp e 107 de Gil de Ferran, o vencedor neste domingo ? outro piloto que voltou a correr em Indianápolis após grave acidente sofrido em Phoenix, que lhe resultou em uma pequena fratura numa das vértebras. ?Eu não sabia como seria minha capacidade de suportar a corrida, já que não estou 100% recuperado. Mas graças a Deus deu tudo certo. É sinal de que a gente nunca pode desistir de buscar nossos objetivos??, disse Tony. A corrida deste domingo teve nove bandeiras amarelas e cinco acidentes, o mais grave na volta 187. O inglês Dan Wheldon, da mesma equipe de Tony, perdeu o controle do carro, bateu no muro, decolou e voltou à pista de cabeça para baixo. Wheldon não se machucou e, ao sair do carro, foi aplaudido de pé pelo público.