Kanaan sai pretensioso dos treinos O brasileiro Tony Kanaan terminou o dia de sexta-feira apenas com o oitavo melhor tempo. Isso após ter sido apenas o 15º mais rápido nos treinos pela manhã. Mesmo assim, saiu da pista falando grosso e garantindo que vai largar entre os primeiros em Elkhart Lake. ?Dá para largar entre os três com o carro que temos?, disse. Kanaan explicou que a equipe fez alterações no carro entre os treinos da manhã e da tarde e que elas deram resultados. ?Evoluímos. Estamos no caminho certo?, afirmou o piloto da MoNunn. Bruno Junqueira, que está cada vez mais sob pressão na Chip Ganassi (a equipe anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do sueco Kenny Brack e ele não tem garantia de que permanecerá em 2002), também saiu safisfeito do treino. ?O carro rendeu bem. Dá para pensar em largar bem, mas para isso eu preciso também de um pouco de sorte.? Mercado - Chip Ganassi foi claro e objetivo em relação à contratação de Kenny Brack, de 35 anos: exige que o sueco lhe dê o título em 2002. Ele confirmou que planeja esperar até o fim do atual campeonato para decidir sobre o segundo piloto. Pode contratar alguém novo ou optar por ficar com Bruno Junqueira ou Memo Gidley. Desconfiados, os dois pilotos já começam a se mexer. Gidley, por exemplo, estaria conversando com a Rahal, que também Max Papis. Nesta sexta-feira, o empresário do italiano passou 30 minutos conversando com Morris Nunn, dono da MoNunn, que terá a vaga hoje ocupada por Alessandro Zanardi disponível em 2002.