Kanaan sofre cirurgia em Indianápolis O piloto brasileiro Tony Kanaan passou nesta terça-feira à noite, em Indianápolis, por uma cirurgia para colocar uma placa no braço esquerdo, fraturado na altura do pulso domingo em acidente no GP do Japão da IRL. A previsão de recuperação é de até três semanas. ?Estou bem e por mim eu estarei nas 500 Milhas de Indianápolis (dia 25 de maio). Tenho certeza de que vou me recuperar rápido??, acredita o piloto.