Kanaan supera Wheldon e ganha prova do Japão da Indy O brasileiro Tony Kanaan venceu neste sábado a prova de Motegi da Indy, a terceira etapa do campeonato. O piloto, que largou na terceira posição, assumiu a liderança da prova quando faltavam apenas quatro voltas para o final, ao ultrapassar o inglês Dan Wheldon, da equipe Ganassi. "Esta foi uma corrida em que tive de ser paciente", contou o brasileiro. "Quando comecei, o carro não estava tão bem. Mesmo assim, eu estava certo de que suas condições iriam melhorar. No final, não tive dúvidas de que conseguiria superar Wheldon." Foi a primeira vitória de Kanaan desde julho de 2006 e a primeira da equipe Andretti Green na temporada. Apesar do triunfo, o brasileiro não conseguiu assumir a liderança do campeonato, que está justamente com Wheldon, que tem 118 pontos, três a mais do que Kanaan. Já Hélio Castroneves, da equipe Penske, que havia feito a pole da corrida, terminou apenas na sétima posição - ele liderou a prova durante 44 voltas. O terceiro colocado no Japão foi o escocês Dario Franchitti, que terminou com mais de 11 segundos de diferença para Kanaan. Classificação após 200 voltas: 1.º Tony Kanaan (Andretti Green) 2.º Dan Wheldon (Chip Ganassi) 3.º Dario Franchitti (Andretti Green) 4.º Scott Dixon (Chip Ganassi) 5.º Sam Hornish Jr. (Penske) 6.º Scott Sharp (Rahal-Letterman) 7.º Hélio Castroneves (Penske) 8.º Jeff Simmons (Rahal-Letterman) 9.º Tomas Scheckter (Vision) 10.º Buddy Rice (Dreyer & Reybold) 17.º Vitor Meira (Vision)