Kanaan tenta ficar tranqüilo na prova final Conciliar agressividade com tranqüilidade. É desta forma que o brasileiro Tony Kanaan, da equipe Andretti/Green, pretende se comportar a partir desta sexta-feira, quando ocorrem os primeiros treinos da Chevy 500, a prova que decide, domingo, a temporada da Indy Racing League (IRL). Com 460 pontos no campeonato, atrás do também brasileiro Hélio Castro Neves (Penske) e do neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi), que têm 467 cada, Tony Kanaan conquistará o título se vencer a corrida, independentemente do resultado dos outros concorrentes. Do contrário, dependerá de uma combinação de resultados para ser campeão. Por isso, ele vai procurar fazer a sua parte. "A mais importante coisa a fazer é vencer a corrida. Acho que com o equilíbrio no campeonato com que chegamos a esta última prova, o jeito é qualificar na frente, liderar o maior número de voltas e vencer. É o que vou tentar?, avisou Kanaan. Na IRL, o ganhador de um GP leva 50 pontos e o segundo colocado soma 40, que podem chegar a 42 caso o piloto lidere o maior número de voltas. Assim, a vitória dá o título a Tony. Seu primeiro desafio é cravar a pole na classificação desta sexta-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília) - para sábado estão programados um treino livre e o warm up. Tony teve um bom desempenho este ano no Texas Motors Speedway, um oval de 2,4 km, na 5ª etapa da temporada, disputada em junho. Naquela corrida, chegou em segundo lugar, apenas 0s0810 atrás do norte-americano Al Unser Jr., o vencedor. Domingo, porém, um novo segundo lugar só será suficiente para ele caso Helinho e Dixon não consigam ir além de colocações intermediárias. O brasileiro, porém, não quer fazer muitas contas. E garante que a pressão de ter de vencer não irá fazê-lo mudar seu estilo de pilotar. "Tenho de ser forte mentalmente e não encarar a pressão como uma desvantagem. Preciso ser bastante esperto para me colocar na corrida de uma maneira que possa vencer no final?, disse Tony.