Kanaan tenta manter escrita em Arizona Tony Kanaan domina o circuito de Phoenix desde 2003 quando venceu pela primeira vez neste circuito oval de uma milha. No ano passado repetiu a dose e liderou 191 das 200 voltas, ganhando a corrida com categoria. Este ano, o piloto brasileiro, campeão da Indy Racing League em 2004, foi o mais rápido nos testes pré-temporada. Neste sábado, às 17 horas (com transmissão ao vivo pela BandSports), Kanaan, com Dallara/Honda da Andretti Green, tentará sua terceira vitória consecutiva na pista do Arizona. Esta é a segunda etapa do campeonato de 2005 e o líder é o inglês Dan Wheldon, companheiro de equipe de Kanaan e vice-campeão de 2004, que venceu a corrida de abertura em Homestead, há duas semanas. Além de Kanaan, o automobilismo brasileiro estará representado por Vitor Meira, G-Force/Honda da equipe Rahal, e Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota da Penske. Treinos - Nos treinos livres desta sexta-feira, Wheldon foi o mais rápido, estabelecendo a média horária de 283,341 km/h e Bryan Herta, também da Andretti Green, foi o 2º. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves que ficou com o 3º tempo. A classificação do campeonato apresenta a liderança de Dan Wheldon com 53 pontos seguido pelo americano Sam Hornish Jr. com 40 e por Tony Kanaan com 35 pontos. Depois da corrida desta tarde, em Phoenix, a próxima etapa será o primeiro teste oficial da IRL em um circuito misto, nas ruas de St. Petersburg, Flórida, dia 3 de abril.