Kanaan testa kart adaptado para Zanardi O piloto Alessandro Zanardi chega nesta quinta-feira ao Brasil e no fim da tarde já testará o kart adaptado com o qual disputará as 500 Milhas da Granja Viana, no próximo fim de semana. Nesta quarta, o piloto Tony Kanaan, responsável pela vinda de Zanardi ao País, experimentou o equipamento para o amigo, cujas principais novidades são o acelerador manual, em uma alavanca, e o freio no pedal do lado direito. Zanardi, que teve as duas pernas amputadas há dois anos, depois de um grave acidente numa prova da Cart, voltou a correr no mês passado, disputando provas de turismo com um carro adaptado. Segundo Kanaan, o kart adaptado funciona bem. "Estranhei um pouco as freadas com o pé direito, já que nos karts convencionais usamos o pé esquerdo. Mas o acelerador é fácil de operar. Com uma hora de treino, o Zanardi vai pegar a mão", revelou. O kit de adaptação do kart foi foi fabricado no Brasil pela empresa de Zequinha Giaffone, segundo orientações transmitidas pelo próprio Zanardi. Os companheiros de equipe de Zanardi - Jimmy Vasser, Michel Jourdain Jr. e Oriol Servia - competirão com um kart convencional.