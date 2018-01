Kanaan vence a sua primeira prova no ano na IRL O brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green, venceu sua primeira corrida nesta temporada da IRL, neste dominingo, em Milwaukee, nos Estados Unidos. O norte-americano Sam Hornish Jr., da Penske, terminou em segundo e o sul-africano Tomas Scheckter, da Vision, foi o terceiro. Os outros dois brasileiros não foram bem em Milwaukee. Largando da pole position, Hélio Castroneves, da Penske, bateu na volta 110. Vitor Meira, da Panther, abandonou uma volta antes, pelo mesmo motivo. Com o segundo lugar, Sam Hornish continua na liderança do campeonato, com 356 pontos. O neo-zelandês Scott Dixon (Ganassi) terminou a prova deste domingo em décimo e assumiu a vice-liderança na classificação. Hélio Castroneves é o melhor brasileiro na tabela, em terceiro, com 326 pontos. Confira os dez primeiros em Milwaukee: 1.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 225 voltas em 1h44min21s 2.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), a 1s8276 3.º Tomas Scheckter (AFS/Vision), a 2s0114 4.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), a 8s4708 5.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), a 10s2611 6.º Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), a 11s2373 7.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), a 14s1195 8.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), a 1 volta 9.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), a 2 voltas 10.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 2 voltas Classificação do campeonato: 1.º Sam Hornish Jr., 356 pontos 2.º Scott Dixon, 331 3.º Helio Castroneves, 326 4.º Dan Wheldon, 324 5.º Tony Kanaan, 277 6.º Vitor Meira, 277 7.º Dario Franchitti, 231 8.º Marco Andretti, 226 9.º Danica Patrick, 223 10.º Bryan Herta, 215