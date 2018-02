Kanaan vence o Grande Prêmio do Texas O piloto brasileiro Tony Kanaan conquistou na noite deste sábado, a sua segunda vitória na temporada 2004 da IRL. O brasileiro andou forte e venceu o GP do Texas. Kanaan, que levou para casa um cheque de US$ 118.900, registrou o tempo de 1h:53min.24s. Em segundo lugar chegou o escocês Dario Franchitti e o norte-americano Alex Barron o terceiro. Outros brasileiros foram bem na prova. Vitor Meira terminou em sexto. Felipe Giaffone foi o 9º e Hélio Castroneves o 12º. Veja a classificação final do GP do Texas: 1. Tony Kanaan (BRA) - D/H - 200 voltas - 1:53.24,123 horas 2. Dario Franchitti (ESC) - D/H - 200 voltas - a 0.258 segundos 3. Alex Barron (EUA), D/C - 200 4. Sam Hornish (EUA) - D/T - 200 5. Adrián Fernández (MEX) - G/H, 200 6. Vitor Meira (BRA) - G/H - 200 7. Greg Ray (EUA) - G/H - 200 8. Darren Manning (ING) - G/T - 200 9. Felipe Giaffone (BRA) - D/H - 200 10. Tora Takagi (JAP) - D/T - 200 11. Al Unser Jr (EUA) - D/C - 198 12. Helio Castroneves (BRA) - D/T - 197 13. Dan Wheldon (ING) - D/H - 190 - problemas mecânicos 14. Scott Dixon (NZE) - G/T - 182 Acidente 15. Buddy Rice (EUA) - G/H - 181 - Acidente 16. Kosuke Matsuura (JAP) - G/H - 141 - Problemas mecánicos 17. Mark Taylor (ING) - D/C - 125 - Acidente 18. Scott Sharp (EUA) - D/T - 125 - Problemas mecânicos 19. Bryan Herta (EUA) - D/H - 103 - Problemas mecânicos 20. Tomas Scheckter (África do Sul) - D/C - 58 - Problemas mecânicos 21. Ed Carpenter (EUA) - D/C - 46 - Acidente 22. A.J. Foyt IV (EUA) - D/T - 38 - Acidente