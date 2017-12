Kart: 500 Milhas muda largada Os organizadores das 500 Milhas da Granja Viana decidiram alterar o horário da largada da prova deste ano. Para atender a um pedido do SporTV, que detém os direitos de transmissão, o início da prova foi antecipado para as 22h30 do sábado. Nos últimos anos, a corrida começou à zero hora de domingo. Com a nova programação, treinos oficiais e classificatórios do sábado também serão realizados mais cedo. A prova contará com estrelas do automobilismo mundial e nacional. Vão correr a prova, entre outros, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Alessandro Zanardi e Jimmy Vasser. Entre os brasileiros, estão Felipe Massa, Tony Kanaan, Luciano Burti e Christian Fittipaldi. Os ingressos para a prova continuam à venda no Kartódromo da Granja Viana, localizado na Rua Tomas Sepe, 443, Jardim da Glória, em Cotia. Os preços: R$ 50,00 (arquibancada) e R$ 90,00 (com direito a visitação aos boxes até às 21 horas do sábado). A programação das 500 Milhas da Granja Viana ficou assim: 3ª-feira ? 12h/13h30 4ª-feira ? 12h/13h30 5ª-feira ? 09h/17h00 6ª-feira ? 09h/18h20 Sábado: 12h00/17h00 (treinos oficiais) 18h45/19h00 (1ª tomada classificatória) 19h45/20h00 (2ª tomada classificatória) 22h30 - Largada (500 milhas ou 12 horas de prova).