Kart: acirra a disputa nas 500 Milhas De festa de confraternização no fim da temporada de automobilismo, as 500 Milhas da Granja Viana estão se transformando em uma competição equilibrada e difícil. A edição deste ano, em 10 e 11 de novembro, começa oficialmente já na próxima segunda-feira, com a primeira sessão de treinos livres entre 18h e 23h. Rubinho Barrichello testará seu kart desde o primeiro dia. Os pilotos da Indy, que correm em Surfer´s Paradise, na Austrália (na madrugada deste domingo), não poderão participar do primeiro treino. Leia mais no Jornal da Tarde