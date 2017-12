Kart: Barrichello convida Montoya Tricampeão das 500 Milhas da Granja Viana, o maior evento do calendário do kart nacional, Rubens Barrichello não está disposto a dar qualquer chance aos adversários na sexta edição da prova, marcada para os dias 9 e 10 de novembro no Kartódromo Internacional da Granja Viana, em Cotia (região metropolitana de São Paulo). O piloto da Ferrari convidou o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, para reforçar a superequipe que já contará com a participação de Felipe Massa e Tony Kanaan. Montoya demonstrou curiosidade a respeito da prova, mas ainda não respondeu se aceita o convite de Barrichello, de quem se tornou amigo nestes últimos dois anos. Barrichello foi campeão das 500 Milhas da Granja Viana em 98, 2000 e 2001. No ano passado, teve como companheiros Kanaan e Mário Haberfeld. Massa integrou o time que venceu a primeira corrida de longa duração em 1997. Pelo regulamento das 500 Milhas da Granja Viana, cada equipe pode inscrever um mínimo de três e o máximo de 10 pilotos. O time de Barrichello deveria contar com um quarto nome, mas Luciano Burti, piloto de testes da Ferrari, não poderá participar porque tem casamento marcado para o fim de semana do evento. Montoya também vai se casar pouco antes da prova, o que poderia complicar a sua vinda para o Brasil.