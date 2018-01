Kart: pilotos animados com Schumacher Os competidores do Mundial de Kart estão animados com participação de Michael Schumacher numa prova da categoria, neste sábado e domingo, em Kerpen, Alemanha. "Sempre sonhei correr contra ele", disse o atual campeão, o italiano David Fore. A concentração do piloto da Ferrari e tetracampeão da Fórmula 1 é tamanha que não falou com a imprensa nesta sexta-feira. "Este é o Mundial de Kart e não desejo estar em evidência." Quinta-feira admitiu que não será nada fácil vencer os "profissionais do kart." Gerd Brandes, do clube do kartódromo, conhecido do alemão desde a infância, disse nesta sexta-feira que nunca viu Michael tão interessado e relaxado como na sua preparação para o Mundial. David Fore deu a entender que vencer Michael será mais importante que voltar a liderar o campeonato: "Um italiano ganhando de Schumacher seria demais." Vitantonio Liuzzi, da Itália também, ocupa a primeira colocação.