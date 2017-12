Kart: Rubinho prevê mais dificuldade Para o vencedor de quatro das cinco últimas edições das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, Rubens Barrichello, da equipe Shell, a prova que começa neste sábado à noite será bem diferente das seis edições passadas. "Tudo mudou, o kart, a pista, estamos mais rápidos. A quase 12 horas de corrida exigirão mais do físico e, principalmente, do equipamento." O seu desafio de ganhar pela quarta vez seguida não será nada fácil, comentou. Outra atração da prova, Juan Pablo Montoya, da equipe Petrobras, não entrou no espírito das 500 Milhas: competição, claro, mas uma grande confraternização. "Não vou falar com a imprensa." Esqueceram de avisá-lo de que o Mundial de Fórmula 1 já acabou, dia 12 de outubro em Suzuka. A maioria dos estrangeiros, Alessandro Zanardi, Jimmy Vasser, Michel Jourdain Junior, dentre outros, não foi, nesta sexta-feira, ao Kartódromo da Granja Viana. Permaneceram no hotéis preparando-se para o maior motivo de terem viajado para o País: o casamento do amigo Tony Kanaan, realizado nesta sexta-feira à noite. O treino foi puxado. Os tempos caíram bastante. O melhor ficou com a equipe Mo Nunn, de Felipe Giaffone, Luciano Burti, Ricardo e Rodrigo Sperafico, 56s860, enquanto o time de Rubinho, Tony Kanaan, Felipe Massa e Marco Andretti, com o piloto da Ferrari ao volante, obteve o segundo tempo, 57s105. "Conseguimos essas marcas usando o vácuo. Ora eu puxo o Felipe ora ele me puxa na reta", explicou Rubinho. Montoya completou 27 voltas pelo traçado de 1.250 metros e, segundo informações da sua escuderia, gostou muito, embora tenha reclamado bastante das ondulações do asfalto. Seu banco teve de ser substituído por causa de dores nas costas. Antonio Pizzonia e Danilo Dirani, seus companheiros, registraram 57s20. O colombiano, 57s30. Alguém sentado na pequena arquibancada do circuito, que desconheça a lista dos cerca de 300 pilotos das 74 equipes inscritas, mas sabendo que nomes famosos do automobilismo participam do evento, irá acreditar que Emerson Fittipaldi, Alain Prost e Nigel Mansell e até já mortos, como Ayrton Senna e François Cevert, também vão correr. Há pilotos que competem com capacetes iguais aos de seus ídolos. São quase anônimos, mas chamam a atenção não pela velocidade, mas pelo seu projeto gráfico. "Prost era muito técnico e nada louco. Eu tento ser técnico como ele, mas para isso tem de ser muito bom, o que não é meu caso", diz David Etter, empresário, piloto de kart, admirador do piloto quatro vezes campeão do mundo. Já Luiz Saraiva é fã de Emerson Fittipaldi. Seu capacete reproduz o do campeão da Fórmula 1 em 1972, 1974 e da Cart, em 1989, em todos os detalhes. "Ano passado fomos patrocinados por uma loja de capacetes e podíamos escolher a réplica que desejássemos. A maioria escolheu do Schumacher, eu fiquei com este." Além dos que competem com capacetes de seus ídolos, há os pilotos da prova única, as 500 Milhas, que se enchem de orgulho em dividir a pista com alguns dos maiores pilotos em atividade no mundo. É possível se ouvir no paddock da Granja Viana: "Eu dividi a freada com o Montoya." Embora não digam quem saiu na frente. Ou ainda: "Meu, o cara (Rubinho) ficou atrás de mim e não passou assim fácil não." Quem desejar assistir à prova deve adquirir ingressos diretamente na bilheteria do kartódromo. Eles custam R$ 50, com direito apenas à arquibancada, e R$ 90, com acesso aos boxes. Neste sábado haverá treino livre, das 12 às 17 horas, e duas sessões de classificação, das 18h45 às 19 horas e das 19h45 às 20 horas. A largada será às 22h30.