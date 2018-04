Kassab faz vistoria em Interlagos para receber Fórmula 1

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), fez na manhã desta quarta-feira uma vistoria no autódromo de Interlagos, que passa pelos preparativos finais para receber o GP do Brasil, a última etapa da temporada da Fórmula 1, no dia 27 de novembro. Durante a visita, ele inaugurou a principal obra realizada neste ano no circuito: uma nova arquibancada fixa no início da reta dos boxes com capacidade para 1.500 pessoas.

A construção da nova arquibancada fixa custou R$ 17 milhões e já está quase pronta para receber o público no GP do Brasil - um segundo estágio da obra, com área para imprensa e espaço para empresas no mesmo local, será realizado apenas para a corrida de 2012. Além disso, foram investidos neste ano outros R$ 11 milhões em melhorias no circuito para sediar mais uma etapa da Fórmula 1.

Diante dos investimentos feitos pela Prefeitura de São Paulo em Interlagos, Kassab defendeu nesta quarta-feira que o autódromo seja melhor e mais aproveitado - atualmente, apenas as corridas de Fórmula 1 e Fórmula Truck conseguem lotação máxima no circuito paulistano. "Não tem nenhum sentido um equipamento como esse ficar em uso apenas para a Fórmula 1", afirmou o prefeito.

Apesar de o título da temporada já estar definido - o alemão Sebastian Vettel é o campeão -, a Prefeitura acredita que Interlagos terá bom público no GP do Brasil. "Os torcedores da Fórmula 1 são muito fiéis", disse Caio Luiz de Carvalho, presidente da São Paulo Turismo, ressaltando que espera 50 mil pessoas no autódromo e que o evento movimente R$ 250 milhões na economia da cidade.