Kato tem ligeira melhora no Japão Os médicos que estão cuidado do piloto japonês Daijiro Kato, no Centro Médico Mie Yokkaichi, em Aichi-ken (estado de Aichi) perto de Nagoya, na região central do Japão, informaram nesta terça-feira que houve uma pequena melhora no estado do piloto, que no domingo se chocou contra um muro no GP de Suzuka. "Não fazemos outra coisa que não rezar por Daijiro. É o que podemos fazer agora", disse Fausto Gresini, responsável pela equipe Telefonica Movistar Honda. Segundo os médicos, Kato tem 15% de chances de sobreviver.