Katoh vence as 250cc e quebra recorde Campeão por antecipação nas 250cc, o japonês Daijiro Katoh deu um show na pista de Jacarepaguá e venceu o GP Rio de Motovelocidade, neste sábado, conseguindo sua 11ª vitória em 16 etapas disputadas na temporada. Com este resultado, ele se tornou o novo recordista de pontos na história da categoria, totalizando 322. Como parou de chover no Rio e a pista de Jacarepaguá já começa a secar, a disputa nas 250cc foi emocionante. O duelo de Katoh foi com Marco Melandri e Roberto Locatelli, segundo e terceiro colocados, respectivamente, mas o japonês levou a melhor e, nas duas últimas voltas, consolidou sua vitória.