Kenny Brack é o mais rápido na IRL Na Indy Racing League, o sueco Kenny Brack, da Rahal, foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira no oval de uma milha (1.609 metros) de Phoenix, local da segunda etapa. Ele fez sua melhor volta em 20s3160, ficando à frente do neozelandês Scott Dixon (vencedor em Miami), que cravou 20s4459. O brasileiro Tony Kanaan, da Andretti/Green, ficou em quarto (20s4980), com Hélio Castro Neves (Penske) em quinto (20s6018). Felipe Giaffone (MoNunn) ficou em 10º e Gil de Ferran (Penske), em 11º. O grid será definido neste sábado à tarde.