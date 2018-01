Kenny Brack vence na Indy Competência, sorte e até um inesperado jogo de equipe. Esses ingredientes deram ao sueco Kenny Brack a vitória no GP de Chicago, neste domingo, no Chicago Motor Speedway, e mais tranqüilidade na liderança do campeonato. Após 11 etapas, o piloto da Rahal soma 104 pontos, contra 82 do brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, sétimo colocado hoje. O melhor brasileiro na corrida foi Gil de Ferran, em terceiro, logo atrás do canadense Patrick Carpentier, da Forsythe, o segundo. Tony Kanaan, da Mo Nunn, que largou na pole, terminou em oitavo. Assim que acabou a corrida, Brack resumiu o que aconteceu. "Eu estive bem, minha equipe fez um trabalho perfeito e meu companheiro (Max Papis) também ajudou??, disse o sueco, que completou a prova em 1h45min12s385, com média de 212,478 km/h. "Nós temos um bom acerto para o oval, que me deixa muito competitivo.?? Brack, em seguida, lembrou que só não ganhou a corrida anterior, em Michigan, porque bateu. Com Papis, quase ao final do GP. Era uma referência a uma manobra de Papis, que teve grande importância para o resultado final da prova deste domingo. Na 121ª das 225 voltas, durante a relargada por causa da primeira das duas bandeiras amarelas na corrida, Papis, então retardatário, estava atrás de Helinho, o líder, e à frente de Brack. Dada a bandeira verde, o italiano partiu para cima do brasileiro como quem disputa uma posição. Acabou passando Helinho que, desconcentrado, perdeu logo depois a posição para o sueco - em seguida, seria ultrapassado pelo italiano Alessandro Zanardi, da Mo Nunn. Até aquela altura, a prova não empolgava. O pole Kanaan havia conservado a primeira posição na largada, com Helinho logo atrás. Essa situação durou 47 voltas, quando, no final da curva 1, o piloto da Penske decidiu atacar e, numa bela manobra, tomou o primeiro lugar. A corrida, mesmo em circuito oval, tinha poucas ultrapassagens, a maioria delas feita por Brack, que largou em oitavo e ganhou várias posições até começar a primeira sessão de pit stops, na volta 74. Feito os pits, ele assumiu o segundo lugar, atrás de Helinho. Algum tempo depois, era o líder. Na volta 161, Brack fez seu segundo pit stop. Voltou em 16º e foi ganhando posições com ultrapassagens e pit de outros pilotos. Retomou a ponta no giro 207 - até então, vários corredores se revezaram na liderança - e não a perdeu mais. Entretanto, as outras posições estavam indefinidas e a segunda bandeira amarela, causada por uma rodada de Maurício Gugelmin, ajudou a definir. Patrick Carpentier, um dos pilotos que haviam feito o pit na primeira amarela, soube aproveitar a relargada para pular para o segundo lugar, com uma ajuda do brasileiro Bruno Junqueira, que atrapalhou o então dono da posição, seu companheiro Memo Gidley. Carpentier e também Gil de Ferran aproveitaram para ganhar posições que lhes garantiriam o pódio. Gidley teve de se conformar com o quinto lugar, atras do neozelandês Scott Dixon, da Pacwest. Essa bandeira amarela tirou a chance de Helinho subir ao pódio. "Do jeito que a corrida estava, vários pilotos teriam que parar e eu ganharia posições??, disse o brasileiro, logo após receber, com um sorriso amarelo, o pedido de desculpas de Papis. "O cara veio como um maluco na relargada e eu tirei o pé, pois só teria a perder. E meus pneus estavam frios. Tive apenas duas voltas ruins, e isso me custou a corrida??, lamentou Helinho, que ganhou o ponto extra por liderar mais voltas. Gil ficou feliz com a amarela. "Depois de um fim de semana tão difícil, uma recompensa??, disse ele, que tem 72 pontos no campeonato, um a menos que Michael Andretti e 9 atrás do escocês Dario Franchitti. Tony Kanaan lamentou o equívoco no primeiro pit stop, quando perdeu várias posições e a chance de lutar pela vitória. Bruno Junqueira terminou em 17º e Cristiano da Matta (Newman-Haas) em 19º. Roberto Moreno, da Patrick, que teve um princípio de incêndio em seu carro após o segundo pit stop, foi o 20º. Gugelmin e Christian Fittipaldi não completaram a corrida. O próximo GP será em 12 de agosto, em Mid-Ohio.