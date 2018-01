Kenny Roberts faz o melhor tempo da MotoGP nos EUA Correndo em casa, o piloto norte-americano Kenny Roberts Jr., da equipe Team Roberts, fez o melhor tempo nos treinos livres desta sexta-feira para o GP dos Estados Unidos, no circuito de Laguna Seca, na Califórnia Essa será a 11ª etapa da temporada 2006 da MotoGP. Na sua melhor volta, Roberts, que ocupa a nona colocação na classificação (66 pontos) conseguiu o tempo de 1min23s859. A segunda posição ficou com seu compatriota e líder da competição (169), Nicky Hayden (Repsol Honda Team), com a marca de 1min24s125. Já o espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) terminou em terceiro, com o tempo de 1min24s194. A decepção foi o italiano Valentino Rossi, da Camel Yamaha Team. Dono de sete título mundiais na motovelocidade, o piloto ficou na 11ª posição nas duas tomadas de tempo desta sexta. Na sua melhor volta do dia, ele fez a marca de 1min24s674. Vencedor da última etapa, realizada na Alemanha, Rossi ocupa a segunda posição na competição, com 143 pontos. O treino classificatório que decide o grid de largada da etapa dos EUA da MotoGP acontece neste sábado, às 19 horas (de Brasília). A prova acontece no domingo, às 18 horas. Confira os 10 melhores tempos desta sexta: 1. Kenny Roberts Jr (EUA/Team Roberts) - 1min23s859 2. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda Team) - 1min24s125 3. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda Team) - 1min24s194 4. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 1min24s223 5. Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki MotoGP) - 1min24s253 6. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha Team) - 1min24s310 7. Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta Honda) - 1min24s339 8. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min24s360 9. Toni Elias (ESP/Fortuna Honda) - 1min24s494 10. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki MotoGP) - 1min24s608