Khodair é campeão da Fórmula Renault O piloto paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, sagrou-se campeão da temporada 2003 da Fórmula Renault, ao terminar em terceiro lugar na penúltima etapa, neste domingo, no circuito de rua de Florianópolis. O vencedor da prova foi Renato Jader David, da Bassani Racing, que a liderou desde a largada, seguido por seu companheiro de equipe, Daniel Serra. ?Fui contra os meus princípios, porque preferia ter partido para cima. Deixei a ganância da vitória de lado para conquistar o título?, contou Khodair. ?Se precisar fazer isso sempre para ser campeão de novo não vou me importar.? Khodair saiu na sexta colocação e chegou a estar em oitavo, mas foi beneficiado ao longo da prova com os vários acidentes, que acabaram eliminando seus adversários na briga pelo título. Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, e Diego Freitas, da Unioil Sports, envolveram-se em batidas, enquanto Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, perdeu o aerofólio dianteiro do carro e não conseguiu se recuperar, terminando em 13º. Já Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, acabou em quarto. O campeão da 2ª temporada da Fórmula Renault Brasil chegou a Florianópolis precisando aumentar a vantagem de pontos para o segundo colocado de 17 para 32. Com os resultados deste domingo, ele totalizou 170 pontos, contra 132 de Salustiano e 127 de Freitas. A última etapa, a 12ª do calendário, está prevista para o dia 7 de dezembro na pista de Interlagos, em São Paulo. ?Na próxima semana vou fazer um teste na Itália para a Fórmula 3000 e também vou ver se consigo algo na Fórmula Renault européia?, revelou Khodair. ?Espero que dê tudo certo.? Pelo regulamento, por ter 22 anos, Khodair perdeu o prêmio do campeão da temporada, que assegura uma vaga automaticamente para correr em uma edição da Renault na Europa. A idade limite é de 21 anos. Mas a tendência é a de que os organizadores brasileiros abram uma exceção nesse caso. Em 2002, Khodair deixou escapar o título na última prova, realizada em Interlagos, ao ter problemas em seu carro e abandonar a corrida. Neste ano, apesar de ter sido menos regular do que na temporada passada, ele conseguiu abrir uma boa vantagem ao vencer quatro das seis provas que terminou. ?A corrida deste ano foi pior do que pensava. Tive que desviar de muitos acidentes?, ressaltou Khodair, que ainda fez a melhor volta da prova, com 1m02s947. ?A experiência foi a minha principal aliada para eu diminuir o ritmo e ser campeão.?