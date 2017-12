Khodair larga em 6º na Fórmula Renault O piloto paulista Renato Jader David, da Bassani Racing, repetiu o feito do ano anterior e ficou com a pole position, 1min02s697, da penúltima etapa da Fórmula Renault, no circuito de rua de Florianópolis, que tem largada prevista para este domingo, às 13h30. Já o também paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, único com condições de assegurar o título antecipadamente, não obteve um bom desempenho e sairá na sexta colocação, 1min03s612. "O carro não foi espetacular, mas era rápido o suficiente para me deixar entre os cinco colocados. Só me restava arriscar e foi o que fiz. Durante a volta da pole passei por duas vezes muito próximo à barreira de pneus", explicou David, que dos seis pilotos com possibilidades de ser campeão é aquele com menos pontos, 88. "Corrida de rua exige muito preparo físico dos pilotos. E Florianópolis me dá sorte." Apesar de ainda ter chances matemáticas de sagrar-se campeão, David contou não estar preocupado em atingir este objetivo. Para ele, o mais importante será obter a segunda vitória nesta temporada. "Não estou pensando muito no campeonato. Quero uma vitória para ter a possibilidade de terminar o ano como o segundo piloto que mais venceu provas", frisou David. Lembrou que Khodair já terminou quatro vezes na primeira posição em 2003 e não pode mais ser alcançado. Líder da tabela de classificação com 149 pontos, Khodair precisa elevar sua vantagem para o segundo colocado até 32 pontos, para ficar com o título antecipado em Florianópolis. Até esta etapa, Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, é o vice-líder, 132 pontos, seguido por Diego Freitas, da Unioil Sports, 127, Patrick Rocha, 112, e Marcello Thomaz, 110, ambos da Giaffone Motorsport. Com exceção de Salustiano, que ficou em sétimo, 1min03s700, e Rocha, em nono, 1min03s731, os outros dois pilotos na briga pelo título ainda vão largar à frente de Khodair. Thomaz, foi o quarto colocado, 1min03s405, e Freitas, o quinto, 1min03s516. Na segunda posição sairá Diego Nunes, da Prop Car Bassani, 1min02s949, e, a terceira, será ocupada por Daniel Serra, da Bassani Racing, 1min03s159. "Tive problemas no câmbio e isso me deixou irritado, porque o carro estava excelente", lamentou Khodair. "Agora, vou largar cercado por todos que estão na briga e ser campeão aqui ficou mais difícil. Vamos ver o que vai acontecer."