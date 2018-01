Khodair quer aumentar vantagem na Renault O piloto Alan Khodair, da Giaffone Racing, espera repetir o feito do ano passado e vencer a prova nas ruas de Vitória, neste domingo, pela 7ª etapa da Fórmula Renault. O paulista assumiu a liderança do campeonato há duas corridas, com 87 pontos. Desde que passaram a ser a sede de disputas automobilísticas, as ruas de Vitória já abrigaram cinco etapas da Fórmula Ford, duas corridas da Fórmula Chevrolet e a corrida do ano passado da Renault, quando a categoria estreou no local - na corrida de 2002, depois de vários acidentes, Khodair acabou vencendo. Depois de Khodair, quem aparece na classificação da F-Renault é o também paulista Patrik Rocha, da Giaffone Motorsport, com 80 pontos, seguido por Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, e Diego Freitas, da Unioil Sports, ambos com 78. Nesta quinta-feira foi dia de folga para os pilotos, já que normalmente os treinos oficiais têm início na sexta. Com o tempo vago, eles realizaram várias atividades para promover o evento. Visitaram uma fábrica de chocolates, disputaram uma partida de vôlei e concederam autógrafos em um shopping. Além da Fórmula Renault, o circuito de rua de Vitória será palco da 5ª etapa da Copa Clio. O carioca Elias Nascimento Jr., da Hot Car Competições, é o líder da classificação, com 66 pontos, seguido por Vicente Siciliano, da Carreira Racing, que tem 62, e Alexandre Conill, da WT Racing, com 52. A largada da Fórmula Renault está prevista para domingo, às 13h15. Já a prova da Copa Clio começa às 11 horas.