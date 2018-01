Khodair reassume a ponta na F-Renault O piloto paulista Allam Khodair conseguiu tudo o que queria neste domingo, na oitava etapa da F-Renault brasileira, em Campo Grande. Venceu de ponta a ponta e retomou a liderança, no início da reta final do campeonato. Faltam quatro corridas e Khodair, da equipe Giaffone Racing, lidera com 118 pontos, contra 112 do paulista Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, quarto neste domingo. O baiano Diego Freitas, que chegou à capital do Mato Grosso do Sul como líder, terminou apenas em 9º lugar e caiu para a terceira colocação, com 106 pontos. A prova teve duas desclassificações que mudaram radicalmente o resultado. Na pista, o paulista Daniel Serra foi segundo colocado e o também paulista Renato Jader David, o quarto. No entanto, eles foram desclassificados porque sua equipe, a Bassani Racing, fez uma inusitada troca de pneus. Colocou os do carro de Serra no de David e vice-versa. Assim, o brasiliense Alexandre Foizer, da S Racing, ficou em segundo lugar, e o paulista Gustavo Sonderman, da Giaffone Motorsport, em terceiro. A punição prejudicou muito David, um dos pilotos que disputam o título. Ele continua com 80 pontos e está em quinto, atrás de Paulo Salustiano, paulista da equipe M4T Motorsport, que não completou a corrida e se mantém com 82 pontos. Khodair não havia completado as duas corridas anteriores da F-Renault e foi para Campo Grande com a intenção que mostrar que sua maré de azar havia passado. Conseguiu. Foi o mais rápido nos treinos, largou na pole position e, na corrida, não teve em nenhum momento a sua vitória ameaçada. ?O começo da prova foi um pouco truncado porque os pilotos não sabiam da condição da pista?, disse Khodair, numa referência ao fato de em Campo Grande ventar muito, o que joga terra na pista. Além disso, pouco antes da largada da F-Renault foi disputada uma corrida da Copa Clio e os pilotos abusaram do direito de jogar terra no asfalto. O grande destaque da etapa foi uma mulher, a única na competição. Bia Figueiredo chegou em sétimo lugar, mas foi a responsável pelas mais belas ultrapassagens da prova. Ela largou em 18º e, das 11 posições que ganhou, 7 foram em ultrapassagens. A vitória neste domingo na sexta etapa da Copa Clio foi de René Bauer. Elias Júnior chegou em segundo e Vicente Siciliano, em terceiro. Elias lidera o campeonato, com 107 pontos. Siciliano tem 91 e Fábio Carreira, que foi um dos primeiros a sair do GP, está em terceiro, com 66.