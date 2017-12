Kiesa faz boa estréia na Minardi Os italianos já publicaram que ele tem origem italiana. Nicolas Kiesa, cujo nome original seria ?Chiesa", é dinamarquês e nesta sexta-feira fez sua estréia na Fórmula 1, na Minardi, no lugar de Justin Wilson, que passou para a vaga de Antonio Pizzonia, na Jaguar. Kiesa foi campeão inglês de Fórmula Ford e este ano disputava a Fórmula 3000. Venceu o GP de Mônaco. Na coletiva, explicou que o fato de ter sido comentarista da TV dinamarquesa por mais de uma temporada facilitou sua vida. ?Encarei o desafio com naturalidade, não parecia uma estréia." Kiesa completou 39 voltas no treino extra da manhã, outras 15 na sessão livre, mas quando ia iniciar sua volta de aquecimento na pré-classificação, não manteve os giros numa faixa de rpm elevada e o motor deixou de funcionar.