Kimi Raikkonen descarta renovar contrato com a McLaren O piloto finlandês Kimi Raikkonen rejeitou uma tentadora proposta para renovar seu contrato com a escuderia McLaren, segundo destacaram nesta quinta-feira os principais jornais finlandeses. Ron Dennis, chefe da equipe McLaren, propôs para Raikkonen o aumento de seu contrato até 2009 e ofereceu um salário de 24 milhões de dólares por ano para o piloto. A recusa de Raikkonen aumentou os rumores sobre sua possível transferência para a Ferrari e deixou o sonho da Ron Dennis de ter o finlandês como companheiro do espanhol Fernando Alonso - que defenderá a McLaren em 2007 - mais longe.