Kimi Raikkonen diz que pode voltar a ser campeão na Fórmula 1

ENSTONE - A Lotus terminou a temporada 2012 da Fórmula 1 apenas na quarta colocação, atrás de Red Bull, Ferrari e McLaren, mas Kimi Raikkonen acredita que a equipe pode lutar por títulos neste ano. Após a apresentação do carro para a temporada 2013, o finlandês avaliou que a equipe pode ser campeã nesta temporada. Ele mesmo já faturou um título mundial, em 2007.

"Sim, eu acho que eles fazem (o que é preciso para vencer um campeonato). Trabalhando com eles, dá para ver que são pessoas do automobilismo e você pode ver em sua história que já ganharam campeonatos. Nada do que eu vi no ano passado me fez pensar que outro campeonato era impossível no futuro. Claro, há uma disputa muito difícil lá fora, e todos querem vencer", disse.

Afastado da Fórmula 1 desde 2009, Raikkonen retornou no ano passado e superou a desconfiança com uma vitória, no GP de Abu Dabi, além de ter garantido o terceiro lugar no Mundial de Pilotos. O finlandês, porém, negou que tenha pensando em provar o seu valor na sua volta. "Talvez para outras pessoas, mas não para mim. Eu sabia que ainda poderia correr bem na Fórmula 1 com a oportunidade certa, era apenas outras pessoas que tinham dúvidas", disse.

O contrato de Raikkonen com a Lotus se encerra no final deste ano, mas o finlandês evita falar em aposentadoria. "Eu realmente não estou pensando além desta temporada no momento, mas eu tenho certeza que terão conversas antes do final do ano. Eu gostei do meu retorno à Fórmula 1 no ano passado e não há nenhuma razão para dizer que eu não deveria curtir a temporada de 2013 também. Eu sei que haverá grandes mudanças nos carros e regulamentos para 2014, por isso quem vai dizer que não vai ser emocionante?", comentou.