Kimi Raikkonen domina 2.º treino na Malásia Vencedor da primeira prova do ano, o piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais rápido no segundo dia de treinos da Fórmula 1 no Circuito de Sepang, na Malásia, realizado nesta quarta-feira, ao marcar o tempo de 1min35s268 para a melhor de suas 61 voltas. Companheiro de Kimi, o brasileiro Felipe Massa não participará dos treinos desta semana, que ocorrem até a próxima quinta-feira. O único brasileiro que esteve no asfalto foi Rubens Barrichello, que teve problemas no motor de sua instável Honda e terminou com o oitavo tempo do dia. Principal rival da Ferrari, a McLaren conseguiu apenas o sexto lugar, com o inglês Lewis Hamilton. A segunda melhor marca do dia foi da Williams, com o austríaco Alexander Wurz (1min35s702). O escocês David Coulthard, da Red Bull, focou em terceiro. Ao todo, dez das 11 equipes da categoria treinam na Malásia. Tempos do treino desta terça-feira: 1.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min35s268 (61 voltas) 2.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min35s702 (114) 3.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min35s712 (87) 4.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min35s751 (81) 5.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min35s887 (111) 6.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min36s115 (69) 7.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min36s306 (63) 8.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min36s563 (36) 9.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min36s578 (86) 10.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min36s617 (24) 11.º Antohny Davidson (ING/Super Aguri) - 1min37s876 (39) 12.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min37s910 (36) 13.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min37s971 (32)