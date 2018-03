Kimi Raikkonen é o mais rápido no 2.º treino da Fórmula 1

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, que acontece no domingo. O piloto cravou a marca de 1min27s543 e superou em 36 milésimos o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Veja também: No 1.º treino, Massa é o melhor; veja os tempos Blog do Livio Oricchio: notícias e bastidores da F-1 Líder do Mundial, Raikkonen se recuperou na segunda sessão. No primeiro treino, o finlandês deu apenas três voltas por causa de um problema técnico em sua Ferrari, enquanto seu companheiro, Felipe Massa, foi o líder - na segunda sessão, o brasileiro foi o terceiro. Os treinos em Istambul foram marcados por poucos acidentes. Apenas Mark Webber chocou sua Red Bull contra o muro de proteção, depois de ter dado quatro voltas na pista. O asfalto de Istambul na segunda sessão estava úmido, devido a uma fraca chuva que caiu minutos antes dos pilotos irem para o asfalto. CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO DOS TREINOS LIVRES: 1.Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1:27.543 2.Lewis Hamilton (GBR/McLaren Mercedes) - 1:27.579 3.Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1:27.682 4.David Coulthard (GBR/RBR) - 1:27.763 5.Heikki Kovalainen (FIN/McLaren Mercedes) - 1:27.954 6.Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1:28.431 7.Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1:28.619 8.Kazuki Nakajima (JPN/Williams) - 1:28.664 9.Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1:28.681 10.Nick Heidfeld (GER/BMW Sauber) - 1:28.817 11.Jenson Button (GBR/Honda) - 1:28.826 12.Timo Glock (GER/Toyota) - 1:28.849 13.Nico Rosberg (GER/Williams) - 1:28.907 14.Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) - 1:29.008 15.Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1:29.024 16.Nelson Piquet (BRA/Renault) - 1:29.212 17.Sebastian Vettel (GER/Toro Rosso) - 1:29.462 18.Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) - 1:29.630 19.Mark Webber (AUS/RBR) - 1:29.633 20.Adrian Sutil (GER/Force India) - 1:30.832